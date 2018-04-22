В Мурманской области произошел пожар в гараже

9 апреля, в пятницу вечером, в 20:16 на пульт дежурного службы МЧС поступило сообщение о том, что загорелся гараж. Локация — областной центр, автогаражный комплекс N339, сообщает информагентство Nation News.

Для устранения пожара потребовались 4 единицы техники и работа 17 огнеборцев. Обстоятельства происшествия выясняются.

В связи с этим случаем МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности, особенно в зонах АГК. Потому что гаражи, как правило, располагаются в составе гаражного кооператива. Это значит, что пламя может быстро перейти на близлежащие постройки. Основные рекомендации службы: не курить в гараже, не хранить масляную ветошь (как это делают многие автолюбители), не разжигать костры вблизи АГК.