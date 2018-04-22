Ещё
В Мурманской области произошел пожар в гараже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мурманской области произошел пожар в гараже 

Газета.Ru 49 минут назад
9 апреля, в пятницу вечером, в 20:16 на пульт дежурного службы МЧС поступило сообщение о том, что загорелся гараж. Локация — областной центр, автогаражный комплекс N339, сообщает информагентство Nation News.
Для устранения пожара потребовались 4 единицы техники и работа 17 огнеборцев. Обстоятельства происшествия выясняются.
В связи с этим случаем МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности, особенно в зонах АГК. Потому что гаражи, как правило, располагаются в составе гаражного кооператива. Это значит, что пламя может быстро перейти на близлежащие постройки. Основные рекомендации службы: не курить в гараже, не хранить масляную ветошь (как это делают многие автолюбители), не разжигать костры вблизи АГК.
Газета.Ru: последние новости
Более 10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки В Литве эстонец избил украинца после спора о России В Дагестане нейтрализовали девять боевиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»187
Немцы хотят вернуть Россию в G8231
Эстонец избил украинца из-за спора о России274
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ233
«Нефтяной Чернобыль»36
Видео
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение