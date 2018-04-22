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В Воронеже огонь во время ландшафтного пожара на улице Остужева подобрался к новостройкам
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В Воронеже огонь во время ландшафтного пожара на улице Остужева подобрался к новостройкам 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Поле за ТЦ «Метро» горит вторые выходные подряд. В Воронеже снова загорелась сухая трава в районе улиц Остужева и Урывского вечером в субботу, 21 апреля. Фото и видео ландшафтного пожара горожане выложили в соцсетях. На этот раз видно, как огонь близко подошёл к новому дому. Сухостой горел в нескольких десятках метрах от автопарковки рядом с многоэтажкой. Жители нового микрорайона прокомментировали в соцсетях, что пожары за торговым центром «Метро» уже стали привычной картиной. В этих местах поджигают мусор и сухостой, однако огонь быстро распространяется, всё заволакивает дымом, что становиться уже опасным для людей. Предыдущий ландшафтный пожар на улице Остужева был 15 апреля на площади около 5 га. Об этом сообщала пресс-служба управления МЧС по региону. Огонь удалось остановить в 500 м от жилых домов. На прошлых выходных стартовал сезон ландшафтных пожаров, в Воронежской области зарегистрировали 97 ландшафтных пожаров на общей площади 7,355 га. Спасатели напомнили, если вы стали очевидцем пожара, следует звонить по телефонам экстренных служб 01 или 112. Не стоит надеяться, что это сделал кто-то до вас. По возможности необходимо жильцов расположенных рядом домов. — Пока нет пожарных, сбивайте пламя в сторону уже сгоревшего участка при помощи подручных средств: подойдет и пучок веток, и метла, и ветошь. Хорошо помогает прикладывание к горящей траве кусков фанеры, досок, брезента и даже смоченного в воде картона: оказавшись в собственном дыму, огонь затухает сам. Очень эффективно тушение кошмой (кошмА — брезент с противопожарной пропиткой). В качестве кошмы в крайнем случае подойдет даже плотная одежда, — рассказали спасатели. Фото и видео — vk.com, группа «Мой и твой Воронеж»
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