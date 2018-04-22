Мать и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Геленджике

КРАСНОДАР , 22 апреля. / ТАСС /. Мать и трое детей, двум из которых не было и года, погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в Геленджике Краснодарского края . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

" [Погибли] мать и трое детей", — сказала представитель мэрии.

По ее данным, двое детей родились в августе 2017 года, третьему ребенку было 9 лет.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в частном доме в садовом товариществе «Геолог» поступило в 04:27 мск воскресенья. В 05:02 мск открытый огонь ликвидировали. К тушению привлекли 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются.