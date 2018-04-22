Эвакуировали людей из-за банки с горошком в Новосибирске 

Упаковку обнаружили покупатели в кабинке для хранения и сообщили сотрудникам гипермаркета. Через пять минут сработала пожарная сигнализация, и в скором времени прибыли сотрудники экстренных служб.
«Спасатели провели эвакуацию посетителей и персонала ТЦ. Подозрительный предмет, упакованный в полиэтилен и обернутый скотчем, проверили. К счастью, банка не содержала взрывчатых веществ, была наполнена обычным консервированным горошком. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, руководитель областного управления МЧС доложил, что в связи с трагическими событиями в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в результате пожара погибли 64 человека, в Новосибирской области с 30 марта по 16 апреля запланировано проведение обследования объектов с массовым пребыванием людей. Во взаимодействии с прокуратурой региона утвержден перечень данных объектов, требующих проверки в первоочередном порядке. В перечне — 149 объектов.