Эвакуировали людей из-за банки с горошком в Новосибирске

Упаковку обнаружили покупатели в кабинке для хранения и сообщили сотрудникам гипермаркета. Через пять минут сработала пожарная сигнализация, и в скором времени прибыли сотрудники экстренных служб.

«Спасатели провели эвакуацию посетителей и персонала ТЦ. Подозрительный предмет, упакованный в полиэтилен и обернутый скотчем, проверили. К счастью, банка не содержала взрывчатых веществ, была наполнена обычным консервированным горошком. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области