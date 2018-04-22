Предотвратили крупный пожар и спасли человека 

Огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 города Иркутска, выехав сегодня днём по тревоге на улицу Полярную,
спасли от огня 4-этажный дом и одного из его жильцов. Возгорание
произошло в одной из квартир на верхнем этаже. Люди, почувствовав запах
дыма, вызвали пожарных.
— Черный дым валил из окон и из-под двери
квартиры. Соседи суетились вокруг, но не могли попасть внутрь. О том,
что квартира заперта, мы узнали ещё по пути, поэтому, прибыв на место,
надели газодымозащитное оборудование, вооружились кувалдой, бензорезом,
«хулиганом» и вошли внутрь, — прокомментировал начальник караула,
капитан внутренней службы Станислав Хисматулин.
«Хулиган» — модернизированный
пожарный лом для вскрытия дверей. Изобретённый в прошлом веке самими
пожарными, «хулиган» до сих пор является универсальным подручным
средством огнеборцев.
Счет шел на секунды — очевидцы, которых
пришлось эвакуировать на улицу, сообщили о том, что в горящей квартире
может находиться её хозяин, а дом газифицирован. На какой площади
развивается пожар, в комнате или на кухне, где находится газовый баллон,
было неизвестно.
— Вскрыв дверь, мы проникли внутрь и в сильно задымлённой спальной комнате, на полу у обгоревшей кровати,
обнаружили человека. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Его вынесли из дома и передали бригаде врачей, — рассказал начальник
караула.
67-летний мужчина получил ожоги головы,
рук и верхних дыхательных путей, а также отравление угарным газом.
Горевшая кровать и тлеющая постель послужили причиной сильного
задымления не только в квартире, но и во всем подъезде.
В то время, пока пожарные ликвидировали
последствия возгорания, домой вернулась сестра пострадавшего мужчины и объяснила, что она, уходя из дома, закрыла в квартире своего брата,
поскольку он находился в сильном алкогольном опьянении и был не в состоянии самостоятельно закрыть дверь. Он часто употреблял спиртные
напитки и курил в постели. Неосторожность при курении, едва не стоившая
жизни мужчины, могла лишить жилья и его соседей. Только бдительность
этих людей и своевременное обращение в пожарную охрану спасло человека.