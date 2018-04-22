Субботник: обойдемся без отжигов и штрафов!

21 апреля идет общероссийский субботник.

Многие жители Прибайкалья выйдут на улицы, чтобы привести в порядок

общественные территории, дворы, объекты жилого фонда. Уборка не обойдет

стороной и частные подворья. Но, наводя порядок вокруг своих домов, люди

зачастую принимают решение сжечь все ненужное, забывая, что даже

небольшая искра при порывах ветра может спровоцировать крупный пожар.

Безобидная, на первый взгляд, попытка

избавиться от ненужного мусора может повлечь последствия. Во-первых, вы можете лишиться имущества и подвергнуть опасности ваших соседей. Так, в прошлом году житель Слюдянки сжёг свой дом и едва не лишил крова

соседей, потому что уничтожал мусор на своём приусадебном участке с помощью огня. И это не единичный случай. Люди теряли свои дома, решив

приготовить пищу на открытом огне или сжечь мусор в бочке.

Во-вторых,

вы вредите своему здоровью, так как при сжигании травы в воздух

выбрасываются вредные вещества. Существует миф, что если сжечь траву, то почва будет богаче, новая трава зеленее, а опасные вредители типа

клещей — истреблены. На самом деле это не так. Почва обедняется,

выгорает органика и питательные вещества.

Специалисты рекомендуют использовать

альтернативные способы очистки придомовой территории. Обойдитесь в этот

раз без сжигания мусора. В администрации муниципальных образований можно

уточнить даты бесплатного вывоза мусора в рамках всероссийского

субботника. А также получить талоны, перчатки и пакеты. По всем вопросам

необходимо обращаться в комитеты по управлению округами в зависимости

от расположения участков, которые жители планируют очистить.

Убедительная просьба к гражданам принять все необходимые меры по недопущению возгораний!

северных районов, с 15 апреля действует особый противопожарный режим.

Под запретом разведение костров, сжигание сухой растительности,

приготовление пищи на открытом огне. Напоминаем, нарушение требований

особого противопожарного режима влечет за собой административную

ответственность в виде штрафа для граждан в размере от двух до четырех

тысяч рублей; для должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч

рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей; для юридических лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.