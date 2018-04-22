Пожар на Ганиной Яме: сгорело подсобное помещение Екатеринбургской епархии 

Около пяти утра 22 апреля недалеко от посёлка Коптяки разгорелся крупный пожар. По адресу Ганина яма 1/1 горело подсобное помещение Екатеринбургской епархии. Как сообщили Е1.RU с места происшествия, в этом здании производят свечки. Пожар представлял серьёзную угрозу для всех соседних строений, поэтому на его тушение были отправлены 23 спасателя на шести пожарных машинах. Впоследствии ранг пожара был поднят до 1 бис.
— По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит одноэтажное здание на общей площади 300 квадратных метров. В связи с угрозой распространения огня ранг пожара был поднят до 1 бис, — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбургского гарнизона Безенчук Антон.
В МЧС отметили, что одалённость водоисточников создала проблемы при тушении пламени. Пожарные проложили магистральную линия от водоёма, находящегося на расстоянии 250 метров от горящего здания.