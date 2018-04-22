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В Ярославской области в супермаркете рухнула крыша
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В Ярославской области в супермаркете рухнула крыша 

Свободная пресса 26 минут назад
Крыша обвалилась в одном из супермаркетов Ярославской области. Инцидент произошел в Рыбинске, у магазина «Дикси» в микрорайоне Волжский. Сообщается, что крыша здания не выдержала веса накопившейся во время осадков воды. Причиной этому, по предварительным данным, стала засоренная ливневка, которую никто не чистил.
К счастью, ЧП произошло вечером, в начале семи часов, когда посетители и продавцы уже ушли из расположенного в непосредственной близости отдела по продаже промтоваров. Покупателей из соседних магазинов удалось быстро эвакуировать на улицу.
«Всё здание начало складываться, как карточный домик. А вместе с обломками хлынула вода. Она всё вымыла изнутри — у дороги до сих пор валяются чайники, которые стояли на витрине», «Было очень страшно, начало рушиться всё здание и падать», — цитирует сообщение очевидцев портал 76.ru.
Сейчас торговый центр оцеплен для недопущения мародерства. Правоохранительные органы выясняют причины ЧП и устанавливают виновников происшествия.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что из-за угрозы пожара в кемеровском торговом центре «Променад-1» провели эвакуацию. Такое решение администрация заведения приняла после случившегося на первом этаже задымления. Выяснилось, что причиной стал оплавившийся у одного из холодильников провод. Прибывшие пожарные не нашли других источников возгорания, основная версия произошедшего — короткое замыкание электропроводки.
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