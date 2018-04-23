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Трех последних погибших в ТЦ «Зимняя вишня» похоронят в понедельник
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Трех последних погибших в ТЦ «Зимняя вишня» похоронят в понедельник 

Газета.Ru 1 час назад
Последние похороны жертв трагедии в торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня» пройдут 23 апреля, в понедельник. До этого прощание с другими погибшими прошло в минувшие выходные, сообщает телеканал «360».
"Сегодня пройдут похороны последних трех человек — это семья Бахаевых (восьмилетняя девочка и ее родители — прим.), — сказал собеседник агентства, уточнив, что похороны большинства опознанных в результате экспертиз погибших при пожаре состоялись в регионе в субботу и воскресенье", — сказал директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов.
Ранее сообщалось о том, что с 21 по 23 апреля в Кемеровской области похоронят 37 человек, чьи тела были опознаны родственниками после проведенных экспертиз. Расходы по их организации оплатила администрация столицы Кузбасса.
20 апреля СК России подчеркнул, что были получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Все погибшие были опознаны, выданы разрешения на захоронения 37 человек.
Пожар в торговом центре в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек. Ранее сообщалась о 64 жертвах.
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