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Суд Кемерово оставил под стражей тушившего пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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Суд Кемерово оставил под стражей тушившего пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Кемеровский областной суд оставил под стражей до 11 июня начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает ТАСС.
Сегодня суд рассматривал аппеляцию защиты Генина на его арест. Начальнику караула было предъявлено обвинение по статье «халатность». СК считает, что при тушении пожара в «Зимней вишне» Генин действовал в нарушение боевого устава и ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности.
Cледствие руководствовалось показаниями отца трех погибших в ТЦ девочек Александра Ананьева, который указывал Генину верный короткий путь на 4-й этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, однако пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время.
Сам Генин своей вины не признал, по его словам, пожарные сделали все, что могли. За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков, в интернете также в защиту Генина размещена петиция, ее подписали около 45 тысяч человек.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек. Обвинение предъявлено восьми фигурантам, все они арестованы.
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