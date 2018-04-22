Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» мог произойти из-за протечки крыши

Эксперты отмечают, что пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» мог произойти из-за короткого замыкания в электропроводке на четвертом этаже здания, передает НСН.

Как отмечает «Коммерсант», специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России считают, что замыкание могло быть вызвано протечкой крыши.

Эксперты полагают, что снег, который не убирался с крыши, начал таять. В результате этого вода попала на провода, которые «коротнули». По версии специалистов, первой загорелась пластиковая люстра, расположенная над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Возгорание могло быть локальным, но «огонь раздула вентиляция, которую никто не выключил».

Напомним, пожар, который произошел в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в конце марта, унес жизни 64 человек. Среди погибших — 41 ребёнок.