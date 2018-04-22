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Дом и гараж сгорели в Богородском районе утром 21 апреля
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Дом и гараж сгорели в Богородском районе утром 21 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, информация о загорании гаража в селе Каменки поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 07:39 утра. В результате пожара сгорела кровля гаража на площади 50 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
В 09:05 стало известно о загорании дома в деревне Макариха Богородского района. Огнем были повреждены дом и надворные постройки на площади 48 кв. м. В тушении пожара участвовали восемь спасателей.
Ранее сообщалось, что дом и гараж сгорели в ночь на 6 апреля в Нижегородской области.
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