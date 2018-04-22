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Два человека пострадали и 10 эвакуированы при пожаре на Ботанической улице
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Два человека пострадали и 10 эвакуированы при пожаре на Ботанической улице 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пострадавшим оказывают помощь медики, решается вопрос о необходимости их госпитализации.
При пожаре в многоэтажном доме на улице Ботанической серьезно пострадали два инвалида. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, но состояние пострадавших вызывает опасения у медиков. Решается вопрос об их госпитализации.
— Произошел пожар в жилой многоэтажке, расположенной на улице Ботаническая, дом 33, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров, при его ликвидации были эвакуированы 10 человек с верхних этажей. На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи.
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