Два человека пострадали и 10 эвакуированы при пожаре на Ботанической улице

Пострадавшим оказывают помощь медики, решается вопрос о необходимости их госпитализации.

При пожаре в многоэтажном доме на улице Ботанической серьезно пострадали два инвалида. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, но состояние пострадавших вызывает опасения у медиков. Решается вопрос об их госпитализации.

— Произошел пожар в жилой многоэтажке, расположенной на улице Ботаническая, дом 33, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, при его ликвидации были эвакуированы 10 человек с верхних этажей. На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи.

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