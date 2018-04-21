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Двое подростков погибли при падении из окон домов в Нижнем Новгороде
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Двое подростков погибли при падении из окон домов в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Следователи выясняют причины гибели двух подростков, произошедших при их выпадении из окон многоэтажных домов.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
Первый случай произошел 13 апреля, в пятницу, в многоэтажке на улице Бориса Панина в Советском районе. Рядом с высотным зданием было обнаружено тело 17-летнего школьника со следами, характерными для падения с высоты. Юноша предположительно упал с высоты 24 этажа.
Аналогичное происшествие случилось 18 апреля, в среду, на улице Минеева в Автозаводском районе. В непосредственной близости от одной из высоток нашли тело 15-летнего подростка, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже. По предварительной информации, в момент гибели мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, подросток выжил после падения с балкона пятиэтажного дома в Сарове.
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