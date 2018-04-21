Двое подростков погибли при падении из окон домов в Нижнем Новгороде

Следователи выясняют причины гибели двух подростков, произошедших при их выпадении из окон многоэтажных домов.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах

Первый случай произошел 13 апреля, в пятницу, в многоэтажке на улице Бориса Панина в Советском районе. Рядом с высотным зданием было обнаружено тело 17-летнего школьника со следами, характерными для падения с высоты. Юноша предположительно упал с высоты 24 этажа.

Аналогичное происшествие случилось 18 апреля, в среду, на улице Минеева в Автозаводском районе. В непосредственной близости от одной из высоток нашли тело 15-летнего подростка, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже. По предварительной информации, в момент гибели мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.