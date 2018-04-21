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В Москве 800 человек эвакуировали с вокзалов после анонимного звонка — СМИ
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В Москве 800 человек эвакуировали с вокзалов после анонимного звонка — СМИ 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Правоохранители и кинологи проверяют территории вокзалов
Правоохранители получили информацию о минировании столичных железнодорожных вокзалов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
«Поступил анонимный звонок о том, что все железнодорожные вокзалы Москвы заминированы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в связи с этим с вокзалов эвакуировали более 800 человек. Правоохранительные органы вместе с кинологами и служебными собаками проверяют Курский, Казанский, Белорусский, Ярославский, Павелецкий и Ленинградский вокзалы.
Подробности произошедшего уточняется.
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