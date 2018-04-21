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Источник: в Москве проверяют данные о минировании всех железнодорожных вокзалов
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На майские праздники планировались теракты

Источник: в Москве проверяют данные о минировании всех железнодорожных вокзалов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют информацию о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"От неизвестного поступило анонимное сообщение о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы — Курского, Киевского, Белорусского, Павелецкого, Рижского, Ленинградского, Ярославского, Казанского и Савеловского", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на места выехали сотрудники полиции, кинологи со служебными собаками для проверки помещений.
Информации об эвакуации не поступало.
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