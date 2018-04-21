Источник: в Москве проверяют данные о минировании всех железнодорожных вокзалов

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Оперативные службы проверяют информацию о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"От неизвестного поступило анонимное сообщение о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы — Курского, Киевского, Белорусского, Павелецкого, Рижского, Ленинградского, Ярославского, Казанского и Савеловского", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на места выехали сотрудники полиции, кинологи со служебными собаками для проверки помещений.

Информации об эвакуации не поступало.