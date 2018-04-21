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Пожарные не нашли признаков возгорания в башне «Москвы-Сити»
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Пожарные не нашли признаков возгорания в башне «Москвы-Сити» 

Мир24 1 час назад
Спасатели московского управления МЧС России не обнаружили возгорание в башне «Око» комплекса «Москва-Сити», передает RT.
«Наши подразделения прибыли на место происшествия. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в башне сработала пожарная сигнализация, и работники стали самостоятельно выходить из здания. Были эвакуированы более 300 человек. Отмечалось, что в помещениях наблюдалось задымление.
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