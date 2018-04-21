Бастрыкин сообщил, сколько времени уйдет на расследование трагедии в «Зимней вишне»

«На полное и объективное расследование требуется несколько месяцев. Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности», — приводит слова Бастрыкина сайт « Комсомольской правды ».

Кроме того специалисты проведут финансово-экономическую экспертизу, которая покажет, сколько средств собственники вкладывали в безопасность строения. А также судебно-правовую экспертизу, которая оценит действия МЧС , прибывших на место трагедии. Проведут во время расследования и массу других экспертиз. По словам Александра Бастрыкина, это необходимо, чтобы расследование было максимально объективным и прозрачным.

Также глава СК РФ заявил, что в настоящее время следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав потерпевших.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что в свое время проверке торгового центра «Зимняя вишня» помешал высокопоставленный чиновник. «В 2016 году была попытка проверить этот центр, и проверка не была проведена, потому что в процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, но должность его мы пока не называем», — сказал глава СК РФ. В итоге экспертизу тогда так и не провели.