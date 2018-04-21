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Костромичей пугают штрафами за сжигание старой травы
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Костромичей пугают штрафами за сжигание старой травы 

k1news.ru 11 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромичам в очередной раз напоминают, что за сжигание сухой травы и несоблюдение требований пожарной безопасности их ждет штраф, сообщает пресс-служба губернатора.
Мусор нужно вывозить в специально установленные места или сжигать в металлических емкостях, а не поджигать где попало.
За несанкционированный пал прошлогодней травы, мусора и разведение костров на землях сельхозназначения вам могут назначить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей, юридическим лицам — до 120 тысяч рублей. В прошлом году за это оштрафовали 34 человека.
Если из-за вашего поджога пострадает чужое имущество, вас привлекут уголовной ответственности.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или 112.
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