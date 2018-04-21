Костромичей пугают штрафами за сжигание старой травы

Костромичам в очередной раз напоминают, что за сжигание сухой травы и несоблюдение требований пожарной безопасности их ждет штраф, сообщает пресс-служба губернатора.

Мусор нужно вывозить в специально установленные места или сжигать в металлических емкостях, а не поджигать где попало.

За несанкционированный пал прошлогодней травы, мусора и разведение костров на землях сельхозназначения вам могут назначить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей, юридическим лицам — до 120 тысяч рублей. В прошлом году за это оштрафовали 34 человека.

Если из-за вашего поджога пострадает чужое имущество, вас привлекут уголовной ответственности.

При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или 112.