Подсчитано число жертв преступлений в России за год

Ежегодно от преступлений страдают в среднем 30 млн граждан в России , отметил председатель СК Александр Бастрыкин

Бастрыкин прочел лекцию студентам юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, с которым у ведомства заключено соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета

Глава СК рассказал о правах участников уголовного судопроизводства и отметил, что права потерпевших нуждаются в большей защите. «Ежегодно от преступлений страдают в среднем 30 млн граждан в России. Необходимо сделать так, чтобы их права могли быть реализованы на практике, а не только формально закреплены в законодательстве», — сказал он.

Также Бастрыкин также заметил, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав потерпевших в трагедии в Кемерово , но полное и объективное расследование займет несколько месяцев. «Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности, финансово-экономической — чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения, судебно-правовой — для оценки действий сотрудников МЧС , которые прибыли к месту трагедии, и ряда других», — сказал он.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.