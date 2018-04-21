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Подсчитано число жертв преступлений в России за год
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Подсчитано число жертв преступлений в России за год 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ежегодно от преступлений страдают в среднем 30 млн граждан в России, отметил председатель СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин прочел лекцию студентам юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, с которым у ведомства заключено соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Глава СК рассказал о правах участников уголовного судопроизводства и отметил, что права потерпевших нуждаются в большей защите. «Ежегодно от преступлений страдают в среднем 30 млн граждан в России. Необходимо сделать так, чтобы их права могли быть реализованы на практике, а не только формально закреплены в законодательстве», — сказал он.
Также Бастрыкин также заметил, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав потерпевших в трагедии в Кемерово, но полное и объективное расследование займет несколько месяцев. «Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности, финансово-экономической — чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения, судебно-правовой — для оценки действий сотрудников МЧС, которые прибыли к месту трагедии, и ряда других», — сказал он.
Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.
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