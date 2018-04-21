Информация о возгорании на одном из этажей башни «Око» не подтвердилась

В здании комплекса сработала система оповещения и дымоудаления.

После проверки башни «Око» комплекса «Москва-Сити» информация о возгорании не подтвердилась.

— Пожарно-спасательные подразделения поэтажно проверили весь комплекс, ничего не обнаружено, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Москве.

По данным ведомства, в здании комплекса сработала система оповещения и дымоудаления. Из здания были выведены люди. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, отмечает ТАСС

— Сработали противопожарные системы в районе шестого этажа, всех эвакуировали в целях безопасности. Пострадавших нет, очага возгорания не обнаружено, — пояснили в пресс-службе управляющей компании башни «Око-сервис».

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