В результате ЧП в башне комплекса «Москва-Сити» никто не пострадал

Сейчас выясняется, почему в районе шестого этажа сработали противопожарные системы.

Ранее сообщалось, что из башни ОКО в комплексе «Москва-Сити» из-за задымления были выведены более 300 человек.