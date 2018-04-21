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В результате ЧП в башне комплекса «Москва-Сити» никто не пострадал
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В результате ЧП в башне комплекса «Москва-Сити» никто не пострадал 

Говорит Москва 48 минут назад
Сейчас выясняется, почему в районе шестого этажа сработали противопожарные системы.
Ранее сообщалось, что из башни ОКО в комплексе «Москва-Сити» из-за задымления были выведены более 300 человек.
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