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В Новосибирске эвакуировали посетителей из магазина Лента из-за горошка
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В Новосибирске эвакуировали посетителей из магазина Лента из-за горошка 

АиФ-Новосибирск 56 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири в торговом центре «Лента» состоялась эвакуация людей. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы рассказали, что в обеденное время из торгового центра Лента, который располагается на Гусинобродском шоссе, в срочном порядке вывели на улицу всех посетителей и персонал. Причиной эвакуации стала пожарная тревога, которая сработала в помещении.
По другой информации, посетители ТЦ увидели подозрительный предмет в кабинке, где примеряют одежду. Очевидцы сообщили об этом персоналу торгового центра, и спустя 5 минут зазвучала пожарная сигнализация. Выбранные вещи из кабинки посетители забрать не смогли, там проводилась проверка.
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