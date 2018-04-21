В Новосибирске эвакуировали посетителей из магазина Лента из-за горошка

В столице Сибири в торговом центре «Лента» состоялась эвакуация людей. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что в обеденное время из торгового центра Лента, который располагается на Гусинобродском шоссе, в срочном порядке вывели на улицу всех посетителей и персонал. Причиной эвакуации стала пожарная тревога, которая сработала в помещении.

По другой информации, посетители ТЦ увидели подозрительный предмет в кабинке, где примеряют одежду. Очевидцы сообщили об этом персоналу торгового центра, и спустя 5 минут зазвучала пожарная сигнализация. Выбранные вещи из кабинки посетители забрать не смогли, там проводилась проверка.