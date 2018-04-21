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Бастрыкин: для объективного расследования трагедии в Кемерове требуется несколько месяцев
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Бастрыкин: для объективного расследования трагедии в Кемерове требуется несколько месяцев 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 21 апреля. Расследование уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове займет несколько месяцев. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на лекции для студентов Санкт-Петербургского государственного университета.
"Возвращаясь к трагедии в Кемерове, он сказал, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев", — сообщила Петренко.
Такой срок расследования связан с «необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности, финансово— экономической — чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения, судебно-правовой — для оценки действий сотрудников МЧС, которые прибыли к месту трагедии, и ряда других».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек, пострадали 79 человек, из них 27 — дети. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.
ТАСС: последние новости
Информация о возгорании в башне ОКО в "Москва-Сити" не подтвердилась Все находившиеся в больницах пострадавшие при пожаре в кемеровском ТЦ выписаны Власти Кемеровской области планируют благоустроить территорию "Зимней вишни" к 1 сентября
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