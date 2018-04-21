На стадионе костромской школы загорелась трава: пожарных вызвали дети 

Вчера, 21 апреля, на стадионе гимназии №33 загорелась старая трава, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Предположительно, это произошло из-за брошенного окурка. По словам очевидцев, школьники заметили огонь первыми, и начали бороться с ним собственными силами: дети пытались сбить его палками, кто-то затаптывал пламя ногами. Позже ребята вызвали пожарных.
После приезда сотрудников пожарного подразделения на место большинство детей ушли со стадиона — не хотели вызывать подозрения в поджоге травы. Огнеборцы справились с опасной ситуацией за пару минут.
Напоминаем: в Костромской области с 16 апреля начался пожароопасный сезон. За эту неделю в регионе от огня пострадало четыре дома и две машины. МЧС просит костромичей быть аккуратными в обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.