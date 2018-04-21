С начала 2018 года на территории Монголии зафиксирован в общей сложности 21 лесной пожар

Улан-Батор , 21 апреля / Синьхуа / — В январе-апреле 2018 года на территории Монголии произошел в общей сложности 21 лесной пожар. Наиболее сложная обстановка была зафиксирована в лесах провинции Хувсгел. В ликвидации пожаров в аймаке Хувсгел задействовано 28 единиц пожарной техники и 180 человек, из которых 64 являются сотрудниками Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии. Об этом сегодня сообщил начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии полковник Б. Ууганбаяр на пресс-конференции для местных СМИ.

В провинции Хувсгел 5800 гектаров земли охвачено лесными пожарами. Напомнив, что неподготовленные люди могут легко заблудиться в лесу, особенно при сильном задымлении, Ууганбаяр подчеркнул, что в тушении пожаров должны быть задействованы только профессионалы. «В случае необходимости Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обратится с просьбой о помощи к гражданам Монголии», -— добавил он.

В связи с возникновением лесных пожаров, охвативших лесные массивы на территории ряда монгольских аймаков, волонтеры Монголии создали группу в «Фейсбуке» для оказания поддержки сотрудникам Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии. На данный момент собрано более 1,4 млрд тугриков /584 тыс. долларов США/ от монгольских граждан и ряда соответствующих организаций.

Значительная часть лесных пожаров происходит по вине человека. К настоящему моменту доступ в лес для населения категорически запрещен. —0—