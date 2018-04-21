Курские спасатели эвакуировали 36 человек из горящих домов

За сутки произошли два крупных пожара в областном центре и в Курчатове

20 апреля на лестничной площадке шестого этажа в доме на улице Воробьева произошло загорание. По указанному адресу оперативно выехали огнеборцы 3 ПСЧ, 2 ПСЧ, 1 СПСЧ г. Курска , полицейские, медики и работники электросетей. После оценки ситуации спасатели эвакуировали 12 человек.

В результате пожара огнём были повреждены стены общего тамбура на площади 4 квадратных метра и хранившиеся в помещении вещи, пояснили в пресс-службе МЧС

В этот же день в Курчатове огнеборцы спасли мужчину из горящей квартиры в Курчатове, которого в бессознательном состоянии передали медикам, и эвакуировали 24 человека.