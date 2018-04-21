Ещё
Курские спасатели эвакуировали 36 человек из горящих домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курские спасатели эвакуировали 36 человек из горящих домов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
За сутки произошли два крупных пожара в областном центре и в Курчатове
20 апреля на лестничной площадке шестого этажа в доме на улице Воробьева произошло загорание. По указанному адресу оперативно выехали огнеборцы 3 ПСЧ, 2 ПСЧ, 1 СПСЧ г. Курска, полицейские, медики и работники электросетей. После оценки ситуации спасатели эвакуировали 12 человек.
В результате пожара огнём были повреждены стены общего тамбура на площади 4 квадратных метра и хранившиеся в помещении вещи, пояснили в пресс-службе МЧС.
В этот же день в Курчатове огнеборцы спасли мужчину из горящей квартиры в Курчатове, которого в бессознательном состоянии передали медикам, и эвакуировали 24 человека.
Курские известия: последние новости
Курские лесоводы приступили к весенней посадке леса Курская область. В Дмитриеве сгорел «ВАЗ» Курск. Водитель мотоцикла «Ямаха» скончался по дороге в больницу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной26
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина138
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США40
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство62
Европа против санкций. Что дальше?127
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение