Вьетнамка подожгла себя, защищая свой дом от властей

Жительница провинции Бинь Динь облилась бензином и подожгла себя, чтобы не дать местным властям снести ее незаконно возведенный дом Женщину доставили в больницу после того, как ее удалось потушить. Пациентку выписали в тот же день с ожогами первой степени.

Конфликт произошел из-за того, что десять лет назад местные власти отозвали у семьи женщины права собственности на земельный участок. Женщина посчитала, что компенсация, выплаченная ей на покупку другого дома, была слишком мала. Когда жалобы в уполномоченные ведомства ни к чему не привели, она самовольно захватила небольшой земельный участок для строительства дома.

Источник: Tuoi Tre News