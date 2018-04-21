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Странный предмет заставил сотрудников «Ленты» объявить тревогу и вывести покупателей
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Странный предмет заставил сотрудников «Ленты» объявить тревогу и вывести покупателей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
«Ленту» на Гусинобродском шоссе эвакуировали из-за подозрительного предмета — выяснилось, что его забыл один из покупателей.
«В 40-й кабинке для вещей мы с девушкой увидели странный предмет. Банка «Бондюэль», обернутая полиэтиленовым пакетом и скотчем. Я сообщил на ресепшен, девушка позвонила охране, а мы дальше пошли за покупками, — рассказал корреспонденту в переписке «ВКонтакте» очевидец Стас Самосенко. — Минут через 5 прозвучала пожарная сигнализация. Хотел вещи забрать, но эти кабинки опечатали, и охрана никого не пускала».
По его словам, эвакуация была около часа назад, посетители стояли на улице минут тридцать.
«Нашли забытую ёмкость с продуктами. Там ведёрко или коробка картонная, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Никакой опасности обнаруженный предмет не представляет».
В апреле уже несколько раз новосибирцев эвакуировали из крупных зданий — 19 апреля эвакуировали ТЦ «Версаль», в этот же день была тревога в бизнес-центр Double Hill при отеле Hilton.
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