«Полыхало адски»: ночью в Магнитогорске спалили иномарку

Минувшей ночью в Магнитогорске сгорел автомобиль. Судя по фото с места происшествия, машина восстановлению не подлежит.

В соцсетях сообщают, что машина сгорела около улицы Орджоникидзе.

— Полыхало около кафе «Вандей» адски, воняло соответствующе. Видно всё это было издалека, — рассказал житель одного из ближайших домой Андрей.

МЧС сообщили, что ликвидировать возгорание пришлось почти полчаса.

— О загорании автомобиля в Магнитогорске диспетчеру сообщили в 1:22 21 апреля, — рассказали в главном управлении МЧС по Челябинской области . — Пожар был ликвидирован в 1:50. В борьбе с огнём от МЧС участвовали шестеро человек и две единицы техники.

Более подробную информацию в МЧС пообещали дать позже, когда закончится открытый чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту на площади Революции.