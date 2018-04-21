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«Полыхало адски»: ночью в Магнитогорске спалили иномарку
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«Полыхало адски»: ночью в Магнитогорске спалили иномарку 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Минувшей ночью в Магнитогорске сгорел автомобиль. Судя по фото с места происшествия, машина восстановлению не подлежит.
В соцсетях сообщают, что машина сгорела около улицы Орджоникидзе.
— Полыхало около кафе «Вандей» адски, воняло соответствующе. Видно всё это было издалека, — рассказал житель одного из ближайших домой Андрей.
В МЧС сообщили, что ликвидировать возгорание пришлось почти полчаса.
— О загорании автомобиля в Магнитогорске диспетчеру сообщили в 1:22 21 апреля, — рассказали в главном управлении МЧС по Челябинской области. — Пожар был ликвидирован в 1:50. В борьбе с огнём от МЧС участвовали шестеро человек и две единицы техники.
Более подробную информацию в МЧС пообещали дать позже, когда закончится открытый чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту на площади Революции.
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