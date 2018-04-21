Огонь уничтожил иномарку, которую ночью подожгли в Магнитогорске

Иномарка сгорела ночью, 21 апреля, в Магнитогорске . Фотографиями с места происшествия в социальных сетях делятся жители города.

Пожар произошёл во втором часу ночи у кафе «Вандей», недалеко от площади Орджоникидзе. Огонь охватил автомобиль Volvo. При этом, по словам очевидцев, в соседнем дворе параллельно полыхал Renault Duster. Его прибывшие на место спасатели быстро потушили, а вот Volvo был уничтожен практически полностью. Пожар был такой сильный, что сотрудники МЧС работали на месте происшествия 30 минут.

Магнитогорцы не сомневаются, что это был преднамеренный поджог.

«Часто видели там спущенные колёса у машин, оставленных на ночь возле кафе «Вандей». Там только крутые тачки в течениедня паркуются, а тут, похоже, занял место «царское», — рассказал в сообществе «На дорогах Магнитки!» Егор Лыгин.

«Может это новый вид терроризма», — отметил Андрей Мячин.

«Живём как в сказке — чем дальше, тем страшнее! Вчера ребёнка сбили и свалили, сегодня машины сожгли. А завтра что?» — негодует Павел Саламахин.