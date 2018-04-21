Трассу под Новосибирском заволокло дымом

Трассу М52 («Чуйский тракт») в Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге практически нулевая.

По наблюдению корреспондента, дым на трассе за Искитимом в южном направлении. Очевидцы в соцсетях сообщают, что горит трава возле посёлка Ложок. Пожарные работают на месте происшествия.

«В Новосибирской области ситуация с природными пожарами неблагоприятная. Люди сжигают мусор и прошлогоднюю траву, не взирая на ветреную погоду, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Государственные инспекторы по пожарному надзору вышли в массовые рейды, чтобы обезопасить садовые общества и населённые пункты».