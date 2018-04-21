Жителей воронежского общежития эвакуировали во время ночного пожара 

Ночью на левом берегу Воронежа вспыхнул пожар в общежитии по адресу: ул. Туполева, 16.
«Людей спускали по лестнице пожарной машины. Нет электричества, горячей воды нет. У многих маленькие дети — ни приготовить, ни постирать. Пожарная сирена не сработала. Очень жутко и страшно», — опубликовали сообщение очевидца в городской группе «ВКонтакте» «Настоящий Воронеж».
Сообщение о возгорании поступило на пульт ГУ МЧС по региону в 02:47 21 апреля, полностью огонь удалось потушить в 03:27. По информации спасателей, в общем коридоре прогорели домашние вещи. К счастью, никто не пострадал. На место ЧП съехались 20 спасателей и пять пожарных расчетов.