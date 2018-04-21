Жителей воронежского общежития эвакуировали во время ночного пожара

Ночью на левом берегу Воронежа вспыхнул пожар в общежитии по адресу: ул. Туполева, 16.

«Людей спускали по лестнице пожарной машины. Нет электричества, горячей воды нет. У многих маленькие дети — ни приготовить, ни постирать. Пожарная сирена не сработала. Очень жутко и страшно», — опубликовали сообщение очевидца в городской группе «ВКонтакте» «Настоящий Воронеж».