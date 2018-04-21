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Манежную площадь готовят к проезду военной техники
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Манежную площадь готовят к проезду военной техники 

360tv.ru 1 час назад
Этой ночью дорожные службы нанесли специальную разметку на Манежной площади, ориентируясь по которой тяжелые машины пройдут строем на параде 9 мая.
Полосы как обычно желтого цвета, они сделаны с помощью нитрокраски. Как объяснили дорожники, ее легче смывать, но при этом стойкости хватит, чтобы она продержалась до парада. Всего будет нанесено более одной тысячи двухсот метров разметки. Чтобы не ограничивать движение, наносить ее начали заранее — первую часть работ выполнили в прошлые выходные, а в ночь 21 апреля, приступили к финальной части. График подогнали так, чтобы по возможности не мешать ни автомобилистам, ни пешеходам, которых на Манежной площади много даже ночью.
Так же временную разметку уже нанесли на Тверской — от Пушкинской площади до Охотного ряда. Там сделано шесть полос, которые перед Красной площадью переходят в три ряда. По ним колонны военной техники будут заходить на Красную площадь. Смыть разметку планируют за двое суток — с 10 по 12 мая. Ну а пока дорожники напоминают: автомобилистам лучше быть внимательнее и не обращать внимание на желтые линии, а ориентироваться по привычной, белой разметке.
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