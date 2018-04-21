На Красноярском водохранилище погиб рыбак, ещё одного ищут водолазы

Два человека погибли, провалившись под лед Красноярского водохранилища, сообщили в КГКУ «Спасатель». За минувшие сутки спасателям несколько раз пришлось выезжать на помощь рыбакам. В Краснотуранском районе двое мужчин оказались на оторванной льдине. Они сумели дозвониться до местной пожарной охраны и попросить о помощи. Их удалось вывезти живыми и здоровыми. Благополучного исхода не получилось на Красноярском водохранилище, недалеко от Дивногорска . Там под лед провалились двое рыбаков, спасателям удалось найти тело оного из них. Второго искали дважды, но безуспешно. Сотрудники МЧС предупреждают: во время таяния льдов заниматься подледной рыбалкой становится смертельно опасно. Необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, а еще лучше совсем не выходить на лед. Жизнь и здоровье дороже.