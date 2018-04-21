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На Красноярском водохранилище погиб рыбак, ещё одного ищут водолазы
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На Красноярском водохранилище погиб рыбак, ещё одного ищут водолазы 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Два человека погибли, провалившись под лед Красноярского водохранилища, сообщили в КГКУ «Спасатель».
За минувшие сутки спасателям несколько раз пришлось выезжать на помощь рыбакам. В Краснотуранском районе двое мужчин оказались на оторванной льдине. Они сумели дозвониться до местной пожарной охраны и попросить о помощи. Их удалось вывезти живыми и здоровыми. Благополучного исхода не получилось на Красноярском водохранилище, недалеко от Дивногорска. Там под лед провалились двое рыбаков, спасателям удалось найти тело оного из них. Второго искали дважды, но безуспешно.
Сотрудники МЧС предупреждают: во время таяния льдов заниматься подледной рыбалкой становится смертельно опасно. Необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, а еще лучше совсем не выходить на лед. Жизнь и здоровье дороже.
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