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В Кемерово оцепили площадь перед администрацией, где планировались пикеты против Тулеева
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В Кемерово оцепили площадь перед администрацией, где планировались пикеты против Тулеева 

Newsru.com 39 минут назад
Фото: Newsru.com
В Кемерово в субботу не дают провести пикеты против Амана Тулеева, который подал в отставку с поста губернатора после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня», но вскоре стал спикером регионального заксобрания. Как передает
"Тайга.инфо", площадь перед администрацией города оцепила полиция, а на окрестные лавочки наклеили таблички «острожно, окрашено», хотя это и не так.
На площади Советов у администрации планировалась серия пикетов против Амана Тулеева и в поддержку врио губернатора Сергея Цивилева. Изначально планировался крупный митинг, но в последний момент власти добились запрета через суд, напоминает издание.
Площадь оцепили с раннего утра. Там дежурят полицейские и бойцы ОМОНа, которых привезли на трех автобусах. Помимо полиции, в районе площади дежурят люди спортивного телосложения в майках народных дружинников.
Также власти экстренно решили помыть детские горки, установленные на площади. Их пришла мыть толпа студенток в красных манишках с надписью: «Кузбасс территория возможностей». Их за кордон пропустили беспрепятственно.
В марте тысячи людей потребовали отставки Тулеева с поста губернатора на стихийном митинге после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». По последним данным, там  погибли 60 человек. Торговый центр несколько лет работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. Во время митинга прошла встреча Тулеева с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда он заявил, что на площадь вышли «бузотёры», среди которых нет родственников погибших. Однако ни там были. Чиновник ушёл с поста 1 апреля, а его пост занял заместитель Цивилев, который встал на колени перед вышедшими на площадь. Тулеев же через несколько дней стал спикером облсовета.
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