В Кемерово оцепили площадь перед администрацией, где планировались пикеты против Тулеева

Кемерово в субботу не дают провести пикеты против Амана Тулеева , который подал в отставку с поста губернатора после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня», но вскоре стал спикером регионального заксобрания. Как передает

"Тайга.инфо" , площадь перед администрацией города оцепила полиция, а на окрестные лавочки наклеили таблички «острожно, окрашено», хотя это и не так.

На площади Советов у администрации планировалась серия пикетов против Амана Тулеева и в поддержку врио губернатора Сергея Цивилева . Изначально планировался крупный митинг, но в последний момент власти добились запрета через суд, напоминает издание.

Площадь оцепили с раннего утра. Там дежурят полицейские и бойцы ОМОНа, которых привезли на трех автобусах. Помимо полиции, в районе площади дежурят люди спортивного телосложения в майках народных дружинников.

Также власти экстренно решили помыть детские горки, установленные на площади. Их пришла мыть толпа студенток в красных манишках с надписью: «Кузбасс территория возможностей». Их за кордон пропустили беспрепятственно.