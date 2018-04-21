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Два человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Татарстане
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Два человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Татарстане 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Двое мужчин, 54-х и 33-х лет получили ожоги при пожаре на нефтяной скважине в Альметьевком районе Татарстана. Происшествие случилось около поселка Верхняя Мактама сегодня ночью, сообщает МЧС РТ. Сообщение о возгорании на нефтяном объекте поступило 2.34 ночи. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. На место происшествие выехали 43 спасателя и 13 пожарных машин. В 3.00 сотрудники МЧС объявили о локализации пожара, а в 3.24 о его ликвидации. Пострадавших мужчин госпитализировали в медсанчасть ПАО «Татнефть» в Альметьевске.
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 Ещё 2 источника 
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