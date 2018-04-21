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В Хардиково сгорел дачный домик с баней
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В Хардиково сгорел дачный домик с баней 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл в Орловском районе сегодня ночью, 21 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании в деревне Хардиково поступило в ОДС ЦУКС в 02.11. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что грит дачный домик и баня.
Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту возгорания ведётся дознание.
Сообщение В Хардиково сгорел дачный домик с баней появились сначала на РИА 57.
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