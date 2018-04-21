В Хардиково сгорел дачный домик с баней

Пожар произошёл в Орловском районе сегодня ночью, 21 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о возгорании в деревне Хардиково поступило в ОДС ЦУКС в 02.11. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что грит дачный домик и баня.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту возгорания ведётся дознание.