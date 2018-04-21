Дом, который частично обрушился во Владивостоке, был построен в 1918 году

Дом на ул. Фонтанной, 18б во Владивостоке , который частично обрушился 21 апреля, был построен в 1918 году. Об этом сообщили в СУ СКР по Приморскому краю. По факту обрушения началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Напомним, около 5 часов 21 апреля обрушилась часть трехэтажного двухподъездного дома на ул. Фонтанной. Никто из людей не пострадал, жителей уцелевшей части дома временно разместили в школе №46. На месте работают спасатели, коммунальщики, полиция, скорая помощь. Ведется разбор завалов. В администрации Приморского края решается вопрос о расселении жильцов.