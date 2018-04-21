Ещё
Во Владивостоке обрушилась часть многоквартирного жилого дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке обрушилась часть многоквартирного жилого дома 

АиФ-Владивосток 59 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, ЧП произошло в 05:10 часов на ул. Фонтанной, 18б. Разрушилась пристройка с торцевой части трехэтажного кирпичного двухподъездного дома площадью 256 кв. метров. Никто не пострадал.
Людей, которые проживали в другом крыле дома (4 человека), разместили в школе №46.
Спасатели разбирают и осматривают завалы. На месте происшествия работают 35 человек и 11 единиц техники: сотрудники Краевой службы спасения, пожарно-спасательные подразделения 2 Отряда Федеральной противопожарной службы, Владивостокской городской поисково-спасательной службы, полиция, коммунальщики, скорая помощь.
В администрации Приморского края уточнили, что на место происшествия по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко выехали руководители краевых департаментов гражданской защиты и по жилищно-коммунальному хозяйству.
«Специалистам предстоит установить причины обрушения и решить вопрос с расселением людей в резервное жилье», — говорится в сообщении.
АиФ-Владивосток: последние новости
Дом, который частично обрушился во Владивостоке, был построен в 1918 году Два лесных пожара потушено в Приморье за сутки «Пожар» в мэрии Владивостока не на шутку обеспокоил горожан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина227
Украину оставят без помощи48
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей85
Монголия обратилась к России за помощью74
США предложили лишить российского золота589
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение