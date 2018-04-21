Во Владивостоке обрушилась часть многоквартирного жилого дома

Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, ЧП произошло в 05:10 часов на ул. Фонтанной, 18б. Разрушилась пристройка с торцевой части трехэтажного кирпичного двухподъездного дома площадью 256 кв. метров. Никто не пострадал.

Людей, которые проживали в другом крыле дома (4 человека), разместили в школе №46.

Спасатели разбирают и осматривают завалы. На месте происшествия работают 35 человек и 11 единиц техники: сотрудники Краевой службы спасения, пожарно-спасательные подразделения 2 Отряда Федеральной противопожарной службы, Владивостокской городской поисково-спасательной службы, полиция, коммунальщики, скорая помощь.

В администрации Приморского края уточнили, что на место происшествия по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко выехали руководители краевых департаментов гражданской защиты и по жилищно-коммунальному хозяйству.

«Специалистам предстоит установить причины обрушения и решить вопрос с расселением людей в резервное жилье», — говорится в сообщении.