В Калифорнии с лесными пожарами борются с помощью данных

В 2017 году по Калифорнии, США прокатилась волна сильных лесных пожаров. События разворачивались очень стремительно, оставляя мало времени для эвакуации жителей. Это стихийное бедствие продемонстрировало необходимость в правильном сборе и использовании данных.

Поначалу Агентство Здравоохранения и Социальных Служб Штата Калифорния (California Health and Human Services Agency) определило два приоритетных направления — обеспечение безопасности лиц, находящихся в медицинских и общественных заведениях и обеспеченность самих медучреждений.

Однако с течением времени специалисты Агентства обнаружили, что в их распоряжении недостаточно данных в едином машиночитаемом формате, с помощью которых они могли бы не только информировать граждан о текущей ситуации, но и определять приоритеты своих усилий по реагированию на ЧС.

В итоге Агентству потребовалось не менее двух недель на то, чтобы собрать все необходимые данные об объектах (адрес, тип объекта, лицензия и др.) и другие важные сведения, и начать действовать с учетом этих данных.

В конце 2017 года в Южной Калифорнии снова начались пожары — в этот раз Агентству удалось собрать и визуализировать данные в течение 48 часов. Кроме того, была разработана ГИС — приборная панель, включавшая зоны эвакуации и данные о пожаре, для определения приоритетов в реагировании в режиме реального времени. В связи с этим специалисты выделили несколько ключевых аспектов:

1. Сбор данных организаций должен быть стандартизирован;

2. Необходим обмен данными заинтересованными сторонами;

3. Необходима разработка хранилища данных об объектах, а также важно ежедневное обновление статуса.

Эти меры позволяют оперативно реагировать на ЧС, не тратить время на сбор различной информации, правильно распределять ресурсы.