Ещё
В Калифорнии с лесными пожарами борются с помощью данных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калифорнии с лесными пожарами борются с помощью данных 

Open.gov.ru 25 минут назад
Фото: Open.gov.ru
В 2017 году по Калифорнии, США прокатилась волна сильных лесных пожаров. События разворачивались очень стремительно, оставляя мало времени для эвакуации жителей. Это стихийное бедствие продемонстрировало необходимость в правильном сборе и использовании данных.
Поначалу Агентство Здравоохранения и Социальных Служб Штата Калифорния (California Health and Human Services Agency) определило два приоритетных направления — обеспечение безопасности лиц, находящихся в медицинских и общественных заведениях и обеспеченность самих медучреждений.
Однако с течением времени специалисты Агентства обнаружили, что в их распоряжении недостаточно данных в едином машиночитаемом формате, с помощью которых они могли бы не только информировать граждан о текущей ситуации, но и определять приоритеты своих усилий по реагированию на ЧС.
В итоге Агентству потребовалось не менее двух недель на то, чтобы собрать все необходимые данные об объектах (адрес, тип объекта, лицензия и др.) и другие важные сведения, и начать действовать с учетом этих данных.
В конце 2017 года в Южной Калифорнии снова начались пожары — в этот раз Агентству удалось собрать и визуализировать данные в течение 48 часов. Кроме того, была разработана ГИС — приборная панель, включавшая зоны эвакуации и данные о пожаре, для определения приоритетов в реагировании в режиме реального времени. В связи с этим специалисты выделили несколько ключевых аспектов:
1. Сбор данных организаций должен быть стандартизирован;
2. Необходим обмен данными заинтересованными сторонами;
3. Необходима разработка хранилища данных об объектах, а также важно ежедневное обновление статуса.
Эти меры позволяют оперативно реагировать на ЧС, не тратить время на сбор различной информации, правильно распределять ресурсы.
Open.gov.ru: последние новости
Правительство исключит дублирование полномочий в сфере экологического надзора Информатизация должна стать приоритетом для Ростехнадзора Открытость Минпромторга — эталон для других ведомств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей72
Трамп рассердился из-за звонка Путина224
Монголия обратилась к России за помощью64
США предложили лишить российского золота573
США уничтожили суперброневики наемников из РФ299
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение