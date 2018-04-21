Ещё
Более 1 км временной разметки для прохождения военной техники 9 мая нанесут в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1 км временной разметки для прохождения военной техники 9 мая нанесут в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы Константин Алимов.
«Сегодня на площади у памятника маршалу Жукову (Манежная площадь — прим. агентства «Москва») мы завершаем нанесение временной разметки для прохождения тяжелой техники к параду 9 мая. Общая протяженность разметки около 1 тыс. 250 м», — сообщил К. Алимов.
Он добавил, что временная разметка будет удалена в ночь с 10 на 11 мая и в ночь с 11 на 12 мая.
«Работы проходят только в ночное время суток и для водителей особых сложностей не создаем», — подытожил собеседник агентства.
Агентство «Москва»: последние новости
Около 6 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на чемпионате РФ по футболу 18 апреля Мебельная фабрика «Домотека» на Калужском шоссе будет реконструирована после пожара Проверки всех торговых центров Подмосковья завершатся в конце апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина220
Монголия обратилась к России за помощью49
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»303
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей12
США уничтожили суперброневики наемников из РФ297
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение