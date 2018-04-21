Более 1 км временной разметки для прохождения военной техники 9 мая нанесут в Москве

«Сегодня на площади у памятника маршалу Жукову (Манежная площадь — прим. агентства «Москва») мы завершаем нанесение временной разметки для прохождения тяжелой техники к параду 9 мая. Общая протяженность разметки около 1 тыс. 250 м», — сообщил К. Алимов.

Он добавил, что временная разметка будет удалена в ночь с 10 на 11 мая и в ночь с 11 на 12 мая.

«Работы проходят только в ночное время суток и для водителей особых сложностей не создаем», — подытожил собеседник агентства.