В столичном Главке МЧС прошло торжественное открытие первого памятника московским пожарным 

Во вторник, 17 апреля, на территории Пречистенского пожарного депо XIX века состоялась торжественная церемония в честь открытия первого на территории Москвы памятника пожарным. Событие было приурочено к 100 годовщине со дня подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем». В мероприятии открытия памятника «Огнеборцам Москвы» приняли участие представители руководства столичного МЧС, заместитель полпреда главы российского государства по Центральному федеральному округу Николай Овсиенко, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, а также заместитель столичного мэра при Правительстве Москвы Петр Бирюков. Кроме того, на церемонии открытия присутствовали ветераны МЧС и студены ведомственных ВУЗов МЧС России. Площадка для открытия памятника была выбрана не случайно, так как Главное управление МЧС РФ по Москве для всех пожарно-спасательных подразделений столицы нашей родины является знаковым и историческим местом. Здание учреждения уже на протяжении 180 лет, сохраняя свой облик, олицетворяет в себе «дух и душу» пожарного братства. Следует отметить, что автором проекта памятника «Огнеборцам Москвы» является скульптор Евгений Тетерин, входящий в состав преподавателей Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. Его работа была выбрана из 30 проектов, участвовавших в конкурсе на первом этапе подготовки к установке памятника. По словам самого автора, он запечатлел пожарных «между их боями в минуты победного отдыха».