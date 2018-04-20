Ещё
В столичном Главке МЧС прошло торжественное открытие первого памятника московским пожарным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столичном Главке МЧС прошло торжественное открытие первого памятника московским пожарным 

На Западе Москвы 42 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Во вторник, 17 апреля, на территории Пречистенского пожарного депо XIX века состоялась торжественная церемония в честь открытия первого на территории Москвы памятника пожарным. Событие было приурочено к 100 годовщине со дня подписания Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем». В мероприятии открытия памятника «Огнеборцам Москвы» приняли участие представители руководства столичного МЧС, заместитель полпреда главы российского государства по Центральному федеральному округу Николай Овсиенко, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, а также заместитель столичного мэра при Правительстве Москвы Петр Бирюков. Кроме того, на церемонии открытия присутствовали ветераны МЧС и студены ведомственных ВУЗов МЧС России. Площадка для открытия памятника была выбрана не случайно, так как Главное управление МЧС РФ по Москве для всех пожарно-спасательных подразделений столицы нашей родины является знаковым и историческим местом. Здание учреждения уже на протяжении 180 лет, сохраняя свой облик, олицетворяет в себе «дух и душу» пожарного братства. Следует отметить, что автором проекта памятника «Огнеборцам Москвы» является скульптор Евгений Тетерин, входящий в состав преподавателей Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. Его работа была выбрана из 30 проектов, участвовавших в конкурсе на первом этапе подготовки к установке памятника. По словам самого автора, он запечатлел пожарных «между их боями в минуты победного отдыха».
На Западе Москвы: последние новости
Сотрудники МЧС уделяют особое внимание детской безопасности Старшеклассники ЗАО узнали о подвиге пожарных на Чернобыльской АЭС Школьники ЗАО побывали в гостях у московских спасателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина170
Известный музыкант умер в 28 лет77
США уничтожили суперброневики наемников из РФ267
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота549
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение