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Компания LG построит новый складской комплекс в Рузском округе
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Компания LG построит новый складской комплекс в Рузском округе 

РИАМО 1 час назад
Строительство нового производственно-складского корпуса компании LG Electronics началось в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственно-складского корпуса «D» завода по производству потребительской электроники и бытовой техники южнокорейской компании LG. Объект будет возведен на территории существующего предприятия на 86-й километре Минского шоссе Рузского городского округа», — говорится в сообщении.
Новый производственно-складской корпус предназначен для приема, промежуточного хранения, комплектования сырья и комплектующих бытовой электроники, а также для хранения готовых изделий завода. Общая площадь здания составит 25,67 квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.
Финансирование происходит за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ЛГ Электроникс РУС». Плановое завершение работ в первом квартале 2019 года.
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