Неделя леса: члены испокома СНГ посадили под Минском березы и сосны

Представители семи государств сегодня посадили деревья в Беларуси , где проходит акция «Неделя леса», передает «МИР 24».

Участие в ней ежегодно принимают члены исполкома СНГ. В Минской области гости из стран Содружества уже высадили почти 25 гектаров сосны и березы.

«Лес — это экономика. Лес — это природа. Это чистый воздух, который очищает наше воздушное пространство и дает возможность нормально дышать. Здесь многое можно говорить. Мне приятно, что сегодня в числе сотрудников, которые представляют Беларусь, есть представители семи государств, которые тоже приехали, чтобы внести свой вклад на белорусской земле, в эту благородную акцию», — сказал первый заместитель председателя исполкома — исполнительный секретарь СНГ Виктор Гуминский

Деревья сажают по особой схеме. Сосну чередуют с березой, чтобы обезопасить лес от пожара. По словам лесничих, березы будут служить буфером, который не позволит огню распространиться.

Акцию «Неделя леса» в Беларуси проводят с 2008 года. Этой весной в ней примут участие более ста тысяч человек.

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