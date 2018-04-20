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Облил «горючкой»: на видео попал момент поджога автомобиля «Веста»
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Облил «горючкой»: на видео попал момент поджога автомобиля «Веста» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный дом» сняли инцидент в одном из дворов на улице Алма-Атинской.
Сожгли «Весту»
В кадре — в темное время суток орудует мужчина. Он облил горючей жидкостью автомобиль «Лада-Веста» и поджег его. Машина вспыхнула как спичка. Примерно через 10 минут к автомобилю сбежались люди. К счастью, во дворе были большие лужи. Горожане черпали из них воду и лили на машину. Таким образом им удалось потушить огонь до приезда пожарных.
Как рассказали 63.ru в компании «Безопасный дом», машина горела примерно 20 минут. После пожара авто восстановлению не подлежит.
А мужчину-злоумышленника теперь разыскивает полиция.
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