Облил «горючкой»: на видео попал момент поджога автомобиля «Веста»

Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный дом» сняли инцидент в одном из дворов на улице Алма-Атинской.

Сожгли «Весту»

В кадре — в темное время суток орудует мужчина. Он облил горючей жидкостью автомобиль «Лада-Веста» и поджег его. Машина вспыхнула как спичка. Примерно через 10 минут к автомобилю сбежались люди. К счастью, во дворе были большие лужи. Горожане черпали из них воду и лили на машину. Таким образом им удалось потушить огонь до приезда пожарных.

Как рассказали 63.ru в компании «Безопасный дом», машина горела примерно 20 минут. После пожара авто восстановлению не подлежит.

А мужчину-злоумышленника теперь разыскивает полиция.