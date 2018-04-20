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Глава Балашихи заявил, что рисков возгорания подмосковной свалки «Кучино» летом нет
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Глава Балашихи заявил, что рисков возгорания подмосковной свалки «Кучино» летом нет 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Местные власти не видят рисков возгорания летом закрытого в 2017 году по требованию президента РФ мусорного полигона «Кучино», расположенного в Балашихинском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава округа Сергей Юров.
Как сообщалось, «Кучино» сейчас представляет собой плато площадью 50 га и около 50 м в высоту, снаружи покрытое инертными грунтами. Внутри полигона постоянно образуется огнеопасный свалочный газ. Чтобы нивелировать его воздействие на местных жителей, на полигоне возвели систему принудительной откачки газа и сжигания его на факеле.
"На сегодняшний день тело полигона полностью перекрыто грунтом. Мы его накрываем пленкой, система дегазации работает. Рисков возникновения пожаров нет", — ответил Юров на вопрос ТАСС, есть ли риск, что полигон может воспламениться предстоящим летом.
Юров добавил, что дополнительных мероприятий по охране «Кучино» от пожаров не потребуется.
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