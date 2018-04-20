Мужчина сгорел в многоэтажке на Урале

Мужчина погиб во время пожара в многоэтажном доме в Магнитогорске . Пожарным удалось эвакуировать 28 человек. Об этом сообщило ИА URA.RU.

Здание вспыхнуло вечером 19 апреля. Сотрудники МЧС прибыли на пожар спустя четыре минуты после вызова. Спасатели определили, что очаг находится в квартире на шестом этаже. Густой дым заполонил лестничную площадку. Когда пожарные добрались до горящей квартиры, они обнаружили внутри мужчину и женщину. В соседней квартире находились женщина и двое детей. Их и еще 23 жителей дома вывели на свежий воздух. Видео с места пожара опубликовали в местных соцсетях.

Позже, на пепелище, спасатели обнаружили обгоревшие останки мужчины, личность которого предстоит установить. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.