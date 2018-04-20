В Кунашакском районе самая сложная пожароопасная ситуация

В Кунашакском районе зафиксировано самое большое число пожаров, на сегодняшний день площадь лесов, пострадавших от огня составляет 223 гектара, сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области

В регионе ещё не везде сошёл снег, однако экстренные службы продолжают сообщать о возгораниях в лесной зоне. По последним данным с начала пожароопасного сезона ликвидированы 28 пожаров на площади 223,2 гектара.

Наибольшее число возгораний (5) зафиксировано на территории Кунашакского района. Однако по площади охваченного огнём зелёного фонда «лидером» является Увельский МР, там пожаром уничтожено 10.2 гектара леса.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 270 человек и 94 единицы техники.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.