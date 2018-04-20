Заповедник «Столбы» под Красноярском ограничит туристам доступ из-за опасности пожаров

ТАСС , 20 апреля. Дирекция заповедника «Столбы», расположенного возле Красноярска , с 1 мая перестанет выдавать разрешение на посещение охранной зоны с целью недопущения пожаров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба заповедника.

"В целях превентивных мер по недопущению лесных пожаров администрация заповедника приняла решение прекратить выдачу разрешений на посещение буферной зоны заповедника с 1 мая и ориентировочно до 15 июня 2018 года. Более того, в случае повышения класса пожарной опасности по погодным условиям, то есть установления сухой, жаркой и ветреной погоды на продолжительный срок, планируется закрыть туристический район заповедник для посетителей", — сообщили в пресс-службе.

В заповеднике уточнили, что за нахождение в охранной зоне «Столбов» без разрешения грозит штраф в 4 тыс. рублей. В последние годы здесь накопилось много сухостоя, в результате чего более чем на 70% территории заповедника были введены первый и второй классы пожарной опасности.